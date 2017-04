Dagblad van het Noorden Streektaalprijzen naar Erwin de Vries en Roelie de Weerd

VEENDAM - In Veendam zijn vanmiddag de Dagblad van het Noorden Streektaalprijzen 2016 uitgereikt.

In de categorie muziek viel de Groninger Erwin de Vries met zijn cd Noodzoak in de prijzen, schrijft de krant. De Drentse Roelie de Weerd won in de categorie literatuur met het boek Waorum geleuft gieniene mij nou.De Streektaalprijs wordt georganiseerd door het Dagblad van het Noorden en werd dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. De jury bestond uit Eric van Oosterhout, Geesje Heidema, Jannie Kuipers, Egbert Meijers en Tonko Ufkes.