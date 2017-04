Jumbo verhoogt lonen van distributiemedewerkers

BEILEN - Jumbo verhoogt de lonen van medewerkers van de distributiecentra met 1,5 procent. Dat maakte de supermarktketen vandaag bekend.

Drieduizend medewerkers van distributiecentra in onder meer Beilen voeren sinds vorige week actie, nadat onderhandelingen over een nieuwe cao vastliepen. Ze willen 2,5 procent loonsverhoging, maar Jumbo wil daar niet op ingaan omdat het de verschillen tussen lonen in de logistieke sector wil verkleinen. Jumbo betaalt momenteel hogere lonen dan ander supermarkten, wat volgens het bedrijf ten koste gaat van de concurrentiepositie.Met de loonsverhoging van 1,5 procent hoopt Jumbo de impasse te doorbreken. De komende tijd wordt duidelijke hoeveel de lonen van distributiemedewerkers van andere supermarkten stijgen. Naar aanleiding daarvan kunnen de lonen van Jumbo-medewerkers nog verder stijgen.Het is nog niet bekend of de medewerkers nu stoppen met actievoeren.