'Elfde editie Cascaderun was echt een succes, in alle opzichten'

HOOGEVEEN - De organisatie van de Cascaderun kijkt tevreden terug op de elfde editie. 1500 kinderen liepen de Unicef Kinderloop en GigaG Run. Daarna verschenen 7100 hardlopers aan de start voor de 5 en 10 mijl.

"Het was echt een succes, in alle opzichten. Dat zit 'm in het publiek, de deelnemers en alle vrijwilligers in onze organisatie. Het is een enorme teaminspanning van zevenhonderd vrijwilligers en die zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Dat is onvoorstelbaar", blikt Marcel Lip van de organisatie terug.Bij de vrouwen ging de eindoverwinning naar een Drentse. Jacelyn Gruppen uit Stuifzand greep in de thuiswedstrijd het goud. "Ze heeft het fantastisch gedaan. Ze was in bloedvorm. Ze brak de afgelopen tijd al veel persoonlijke records en ze wilde nog een keer de Cascade winnen. Dat is heel knap dat dat gelukt is", zegt Lip.Het was gisteren ook stralend lenteweer in Hoogeveen, maar volgens Lip was het iets te warm voor de hardlopers. "Het was niet het ideale weer voor de deelnemers. Vijftien, zestien graden is perfect voor de meeste deelnemers. Het was wel erg warm. We hebben dat niet gemerkt in het aantal uitvallers. Eén dame had uitdrogingsverschijnselen. Er zijn verder gelukkig geen erge dingen gebeurd."De organisatie wil het evenement volgend jaar graag voor de twaalfde keer organiseren, maar wil niet per se groter worden. "Als het een organische groei is, omdat mensen het evenement waarderen en daarom graag in Hoogeveen willen lopen, dan heel graag. Maar het is niet zo dat we daar een gigantische pr-campagne op touw gaan zetten. Daar hebben we het geld en de organisatie niet voor. Het is wel fijn als je een zekere groei realiseert. Elk jaar blijkt dat er meer mensen steeds van buiten de regio hier naar toe komen en dat vinden wij wel heel erg leuk", besluit Lip.