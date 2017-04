Spelers en staf Hurry-Up kunnen de koffers pakken

HANDBAL - De sponsoractie van Hurry-Up om spelers en stafleden naar Portugal te sturen is een succes geworden. Alle 21 teamleden zijn verzekerd van een ticket.

Hurry-Up staat als eerste Nederlands team ooit in de halve finale van de EHF Challenge Cup. Op zaterdag 22 april speelt Hurry-Up in Lissabon tegen Sporting CP. Dat succes kost de club veel geld. Om zestien spelers en vijf stafleden te vervoeren moet de club 7.374,93 euro aftikken, oftewel 351,19 euro per persoon.De club bedacht de actie 'Stuur een speler naar Portugal'. Op de website van Hurry-Up konden fans of bedrijven de kosten van de reis van een speler of staflid naar Lissabon voor hun rekening nemen. De actie bleek een succes, want alle 21 teamleden werden gesponsord De gulle gevers krijgen als bedankje een naamsvermelding op de website van de handbalclub, een gesigneerd shirt van de gesponsorde speler, een seizoenkaart voor 2017-2018 en de entree voor het thuisduel tegen Sporting CP.