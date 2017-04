Stelling: Het is goed dat de politie kleine snelheidsovertredingen aanpakt

ASSEN - Het aantal boetes voor kleine snelheidsovertredingen is vorig jaar met 31 procent gestegen. Ook wie één kilometer per uur te hard rijdt, is dankzij nieuwe verkeerscamera's de pineut.

Volgens het Algemeen Dagblad zijn vorig jaar 3,1 miljoen bekeuringen uitgedeeld voor snelheidsoverschrijdingen tot en met vijf kilometer per uur, tegen 2,4 miljoen in 2014: een stijging van 31 procent. Vooral op wegen waar honderddertig kilometer per uur mag worden gereden, regende het vorig jaar bekeuringen. 69.000 automobilisten kregen een boete, omdat ze daar na meetcorrectie één kilometer per uur te hard reden, tegen 12.000 in 2014.Die boete is twintig euro, inclusief negen euro administratiekosten. "Belachelijk", laat Geert Priem, voorzitter van politievakbond ANPV, in het AD weten. "Dit frustreert mensen. Het is een verkapte vorm van belasting. Ook schaadt dit het gezag en de geloofwaardigheid van de politie. Het is veel belangrijker om huftergedrag harder aan te pakken, zoals bumperkleven en rechts inhalen."De kleine boetes leverden de overheid vorig jaar in totaal 113 miljoen euro op. In 2014 was dat nog 80 miljoen euro.