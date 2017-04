Asbest vrijgekomen bij schuurbrand in Punthorst

Brandweer blust in Punthorst (foto: Persbureau Meter)

PUNTHORST - Aan de Dekkersweg in Punthorst, in de buurt van Meppel, is vanochtend een schuur afgebrand.

Bij de brand kwam asbest vrij. De brandweer kon voorkomen dat de naastgelegen boerderij ook in vlammen opging. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is.