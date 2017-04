Acties bij Jumbo gaan door: "Laten ons geen fooitje in de schoenen schuiven"

BEILEN - Ondanks een loonsverhoging blijven medewerkers van het Jumbo-distributiecentrum in Beilen actievoeren.

"Ik vind het beschamend. Ze denken waarschijnlijk: we geven ze een fooitje en dan zijn ze weer rustig en stil", zegt Jumbo-medewerker en FNV-kaderlid Geert Jan Middelbos.Drieduizend medewerkers van distributiecentra van Jumbo voeren sinds vorige week actie. Hun cao liep op 1 april af en onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Een van de eisen van de medewerkers is een loonsverhoging van 2,5 procent. Om de impasse te doorbreken bood Jumbo vanochtend een loonsverhoging van 1,5 procent."Het gaat ons niet alleen om de loonsverhoging", zegt Middelbos. "Het gaat om het totaalpakket. Sommige medewerkers zijn door deze actie nog bozer geworden. We laten ons toch geen fooitje in de schoenen schuiven?"Volgens Middelbos gaan de protestacties door. "Ik ga nu naar Beilen om in gesprek te gaan met de medewerkers, kijken wat zij willen. Maar ik kan garanderen dat de acties gewoon doorgaan. Wat voor acties en op welke manier, dat verklap ik niet, dan is de verrassing weg."