ASSEN - "Te veel administratie doet afbreuk aan het werkplezier en draagt bij aan hoge werkdruk in het onderwijs. Niemand is juf of meester geworden om formulieren in te vullen", laat het ministerie van Onderwijs weten in een reactie op het onderzoek van RTV Drenthe naar werkdruk.

Dit is funest voor het onderwijs, funest voor de leerkracht, funest voor de leerling PO-Raad