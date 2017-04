Drenten niet erg tevreden over politie in de wijk

ASSEN - Inwoners van Drenthe zijn niet erg te spreken over het functioneren van de politie, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

24,1 procent van de Drentse deelnemers aan een enquête geeft aan tevreden te zijn over het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt. Landelijk ligt dat percentage op 27 procent. Na Limburgers (21,6 procent), zijn Drenten het minst tevreden over de politie.De waardering voor de mannen en vrouwen in blauw is wel gestegen. In 2015 was 21,5 procent van de Drenten tevreden over het functioneren van de politie. Uit het onderzoek blijkt verder dat inwoners van stedelijke gebieden over het algemeen positiever zijn over de politie dan in de rest van het land.