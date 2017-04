Man bestraft voor mishandeling tijdens Hoogeveense voetbalderby

Rechtbank (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Voor een mishandeling tijdens een voetbalwedstrijd is een 33-jarige man uit Hoogeveen veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur.

De straf is voorwaardelijk, de rechter hield er rekening mee dat de man door de tuchtcommissie voor vijf maanden werd geschorst.



De wedstrijd op 24 augustus tussen HZVV en VV Hoogeveen in Hoogeveen was al beslist. Toch haalde de 33-jarige Hoogevener uit naar een 20-jarige tegenstander. Hij sloeg het slachtoffer een tand door de lip. De losgeslagen tand moest worden vervangen door een kroon. De geleden schade, een bedrag van bijna 1.400 euro, moet aan het slachtoffer worden betaald.