Nog even nagenieten van de Cascaderun?

ATLETIEK - Vijftienhonderd kinderen liepen gisterochtend in Hoogeveen de Unicef-kidsrun. Een sponsorloop voor het goede doel.

In de afgelopen tien jaar leverde het evenement al 300.000 euro op voor Unicef. Het is de grootste kinderloop van Nederland. Dit jaar wordt het geld bebruikt voor de strijd tegen kinderarbeid.Aan de Cascaderun zelf (10 mijl en 5 mijl) stonden dit jaar zevenduizend lopers aan de start. 42% van het deelnemersveld bestond uit vrouwen, 58% was man.Kijk hier de hele uitzending van de Cascaderun terug