Dorpshuis Dwingeloo zit aan de grond

Het dorphuis in Dwingeloo (foto: RTV Drenthe) Dorpshuis Dwingeloo kan niet zonder financiele steun (foto: RTV Drenthe)

DWINGELOO - Het bestuur van dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo zit in financieel zwaar weer. Het roept de hulp in van de gemeente Westerveld.

Westerveld bouwde de financiële hulp aan dorpshuizen in de grote kernen af. Over Entinghe in Dwingeloo is daar één van. Ze moeten op eigen benen staan. Maar dat blijkt moeilijker dan gedacht.



Na verzelfstandiging vertrokken de huurders

In een brandbrief aan de gemeente zegt het bestuur dat ze de laatste jaren veel pech hebben gehad. "Door beleidswijzigingen van buitenaf verdwenen een aantal van onze vaste huurders. Peuterclub, kinderopvang en de naschoolse opvang werden overgeheveld naar de nieuwe brede school. En tenslotte vertrokken in 2016 de kantoren van zorgaanbieders ICARE en het Zorgcollectief ZuidWest Drenthe. Daarmee verloren we een belangrijke pijler voor ons bedrijfsvoering."



Het bestuur zegt er alles aan gedaan te hebben om het tij te keren. Er is gezocht naar nieuwe huurders, er is bezuinigd, de zaalhuur is omhoog gegaan en er is wat gedaan aan de hoge energielasten. Maar de tekorten blijven. Er wordt nu gewerkt aan een toekomstplan.



Alleen geld voor onderhoud van gebouw

Er is alleen nog geld voor onderhoud van het gebouw. In 2011 had Over Entinghe nog zo'n 30.000 euro over op de balans. Sinds 2013 is er een tekort. In 2014 bijna 30.000 euro. In 2016 komt het tekort uit op ruim 22.000 euro.



Het bestuur van Over Entinghe doet een beroep op de gemeente Westerveld om dorpshuizen als Over Entinghe financieel te steunen. Alleen op die manier kan het dorpshuis overleven.

Door: Andries Ophof