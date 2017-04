Kaarsenmaker legt 871 euro neer voor enorme zevenarmige kandelaar

De Menora stond in 2013 aan de Kop van de Vaart (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De grote Menora die in 2013 aan de Kop van de Vaart in Assen stond, is binnenkort te zien in Eenrum.





De kandelaar werd door interieurbouwer Edze de Haan gemaakt als blikvanger voor de tentoonstelling over de Dode Zeerollen in het Drents Museum. Kaarsenmakerij Wilhelmus heeft het kunstwerk gekocht. De zevenarmige joodse kandelaar werd online geveild door de gemeente Assen. Het bedrijf uit Eenrum had 871 euro over voor het zeven meter hoge en acht meter brede object. Wat het bedrijf met de Menora van plan is, is nog niet duidelijk.