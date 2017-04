Voorwaardelijke cel voor 71-jarige man na wurgpoging

De man legde een touw om zijn toenmalige vriendin en trok dat stevig aan (foto: Pixabay.com)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 71-jarige man uit Weiteveen is voor mishandeling, poging zware mishandeling en het overtreden van een contactverbod, veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf weken.

De man woonde eind 2015 in Hoogeveen toen hij zijn toenmalige vriendin van achteren benaderde en haar een touw om haar nek legde. Hij trok dat stevig aan. De vrouw kreeg geen lucht meer. De man stopte tijdig.



Striemen

De vrouw deed aangifte. De agenten zagen verwondingen in haar hals. De vrouw meldde dat zij ook door hem was geslagen. De man gaf dit toe. Hij mocht nadien geen contact meer leggen, maar belde haar toch op.



Per ongeluk

De man zei tegen de rechter dat hij per ongeluk het stuk touw om de hals van de vrouw had gelegd. Maar dit vond de rechter ongeloofwaardig. Die noemde dit ernstige feiten, waar normaal gesproken een celstraf op past. Hij hield rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man en zijn slechte gezondheid.