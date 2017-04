Drents Museum eigenaar van 25.000 stukken van Stichting Schone Kunsten

Het Drents Museum in Assen (foto: ANP / Koen Suyk)

ASSEN - Het Drents Museum in Assen heeft een schenking van bijna 25.000 stukken gekregen. Het gaat om de collectie van de Stichting Schone Kunsten rond 1900 (SSK).

De verzameling, uiteenlopend van schilderijen en meubelontwerpen tot serviezen en damast, omvat onder meer werk van Chris Lebeau, Bart van der Leck en H.P. Berlage.



De Stichting Schone Kunsten rond 1900 verzamelde in Nederland ontstane kunst uit de periode 1885 tot 1935 en wordt nu opgeheven. De verzameling was al als bruikleen opgenomen in die van het museum.