De Tamboer 50 jaar: lokaal theater trekt vaker volle zalen

HOOGEVEEN - Theater De Tamboer in Hoogeveen keert in het jaar van zijn 50-jarig bestaan terug naar de theaterprincipes van decennia geleden.

Als de harmonie hier speelt, zit de zaal vol Jan Werkhoven

"Ik was 35 jaar geleden regelmatig in Zweden. Daar ontdekte ik het stadstheater. Dat was veel meer theater maken, dan theater kijken", zegt directeur Jan Werkhoven. Nu het theater vijftig jaar bestaat, wil hij weer terug naar dat principe. "Als je kijkt naar de ontwikkelingen van nu dan ga je weer terug van theater kijken, naar theater maken."De Tamboer worstelt met invulling van de grote zaal. En dan is er nog de concurrentie van de theaters in Assen, Emmen en Zwolle dat ook liefhebbers uit Drenthe trekt. "Met vier theaters op 450.000 mensen, waarvan zo'n 17 procent theaterliefhebber is, zijn er eigenlijk te veel stoelen."Om die stoelen toch te vullen, worden lokale voorstellingen steeds belangrijker, vertelt Werkhoven. "Die geven meer zaalvulling dan de a-artiesten. Bij a-artiesten is het niet altijd uitverkocht, maar als de harmonie hier speelt, zit de zaal vol. " De topvoorstelling voor De Tamboer van dit seizoen zou je kunnen omschrijven als een lokale a-artiest. "Dat is Daniël Lohues. Die staat vijf keer voor een volle zaal."De Tamboer bestaat dit jaar vijftig jaar. In 1967 opende de toenmalige koningin Juliana het cultureel centrum. Een gebouw dat volgens een brief uit die periode 'een zwaartepunt voor het culturele leven', 'een middelpunt voor het verenigingsleven' en 'een trefpunt voor de bevolking' moest zijn. Ook moest De Tamboer het centrum van Hoogeveen meer stadsallure geven.Dertig jaar later is het gebouw al aan vernieuwing toe. In 1996 slaat cabaretier en columnist Youp van 't Hek de eerste paal in de grond voor het nieuwe complex. Daar hoort onder meer een theatertoren bij. Een gebouw van 26 meter hoog zodat grote producties ook terecht kunnen in De Tamboer. "Dat heeft ook heel lang goed gefunctioneerd. Maar er zijn nog maar weinig grote producties die op tournee gaan", zegt Werkhoven.Op 1 september 1997 opent toenmalige prins Willem-Alexander het nieuwe gebouw. De hernieuwde Tamboer biedt plaats aan 1.100 bezoekers verdeeld over twee zalen.Op 21 april begint het jubileumfeestweekend van De Tamboer met veel gratis activiteiten en voorstellingen. "Ons jubileumjaar staat vooral in het teken van feest", zegt Werkhoven. "Samen zijn en feestvieren. We kijken wel even terug, maar vooral ook vooruit."