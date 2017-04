Ieghaor blijft voorlopig Ekehaar

Het bord Ekehaar wordt veranderd in Ieghaor (foto: comité Drents op Stee)

EKEHAAR - Een plan van het comité Drents op Stee om 300 euro te investeren in nieuwe tweetalige plaatsnaamborden in Ekehaar kan niet op steun reken van de gemeente Aa en Hunze.

"Als de borden tweetalig worden, willen we dat voor alle 35 plaatsen in Aa en Hunze tegelijkertijd doen", legt een woordvoerster van de gemeente uit. "Met 300 euro kom je dan niet zo heel erg ver." Het comité Drents op Stee verandert al een aantal jaren op rij Drentse plaatsnaamborden in het Drents. Zo werd Ekehaar vorige maanden omgetoverd tot Ieghaor.



Geld voor nieuwe borden

Als het aan het comité ligt worden in Drenthe ook Drentstalige plaatsnaamborden gebruikt. Bij de actie om de borden te veranderen ontdekte leden van Drents op Stee dat in Ekehaar twee borden verdwenen zijn. "En op de Aol Diek was het bord zo gammel, dat dat bijkaans ummieterde toen de eigen naom Ieghaor der opplakt weur", schrijft het comité in een persbericht. Omdat de gemeente toch moet investeren in nieuwe borden, kwam het comité met het aanbod om geld bij te dragen voor nieuwe tweetalige borden.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden