Live: Halve finale beker Hurry-Up - Aalsmeer [afgelopen]

Live: Hurry-Up - Aalsmeer (foto: RTV Drenthe) Hurry-Up probeert vanavond de finale te bereiken van de beker (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up speelde vanavond de halve finale van het bekertoernooi tegen Aalsmeer. RTV Drenthe streamde de wedstrijd live. Hurry-Up verloor met 31-28 en staat daardoor niet in de finale van de beker.

De wedstrijd tegen Aalsmeer is de eerste van drie halve finales die de ploeg van trainer Martin Vlijm speelt in april. Op 19 april speelt Hurry-Up de eerste wedstrijd van de halve finale om het kampioenschap van Nederland tegen Lions uit Limburg. Drie dagen later speelt Hurry-Up de eerste wedstrijd in de EHF Challenge Cup. Sportling CP uit Portugal is dan de tegenstander.



De halve finale van het bekertoernooi gaat over één wedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale, die op donderdag 25 mei wordt gespeeld.