'We zijn enorm blij met de collectie van Stichting Schone Kunsten'

ASSEN - Het is feest bij het Drents Museum, nu het eigenaar is geworden van bijna 25.000 kunstobjecten van Stichting Schone Kunsten rond 1900. "We zijn hier enorm blij mee, dit is heel bijzonder", reageert conservator Willemijn Lindenhovius.

"We hadden de collectie al sinds 1983 in beheer en hebben het altijd als ons kindje behandeld. Maar nu is de collectie dan officieel van ons", aldus Lindenhovius.Het Drents Museum krijgt de collectie nu, omdat Stichting Schone Kunsten stopt. "De nazaten van de kunstenaars vinden dat hun taak nu volbracht is. Hun taak was om de collectie bijeen te brengen en goed beheerd te krijgen. Ze zien nu dat het bij ons in heel goede handen is. De nazaten zijn er nu klaar voor om de collectie ook echt af te geven."Volgens de conservator gaat het om een brede collectie. Het museum is nu niet alleen eigenaar van voltooide kunstwerken, maar heeft ook onder meer schetsen en ontwerptekeningen in zijn bezit. "Zo kun je het proces van de kunstenaar zien. Dat is heel interessant", vindt Lindenhovius. De collectie bestaat onder meer uit werken van H.P. Berlage en Mondriaan.De kunstwerken zijn volgens Lindenhovius altijd te zien in het museum. "Het werk is nu al in onze vaste opstelling te zien en zal altijd onderdeel uitmaken van onze collectie en programmering."