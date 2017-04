Provincie en gemeente betalen mee aan Europacupduel Hurry-Up

HANDBAL - De provincie Drenthe en de gemeente Emmen betalen allebei 5.000 euro mee aan de thuiswedstrijd van Hurry-Up uit Zwartemeer tegen Sporting Club Portugal.

Hurry-Up staat als eerste Nederlands team ooit in de halve finale van de EHF Challenge Cup. De thuiswedstrijd wordt op zaterdag 22 april in sporthal Angelso in Emmen gespeeld.De gemeente Emmen droeg eerder dit seizoen al twee keer 2.500 euro bij aan de Europese wedstrijden van de club."We hebben ook alvast vooruit gekeken naar een groter sportief succes. Mocht blijken dat Hurry-Up weer een ronde verder komt, dan zijn wij beide bereid elk nogmaals 5.000 euro bij te dragen", laat sportgedeputeerde Henk Jumelet weten.Sportwethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen steekt z'n trots niet onder stoelen of banken. "Wat het mannenteam heeft gepresteerd en bereikt is fantastisch voor Hurry-Up als club, geweldig voor het dorp Zwartemeer en uitstekende citymarketing voor de gemeente Emmen."Interim-voorzitter van Hurry-Up Hendrikus Velzing is uiteraard blij met de gift van de overheden. "Met onze drie acties die nog komen, zijn we een heel eind op weg. We hebben nog een feestavond, een netwerkdiner en de uitwedstrijd in Portugal is tegen betaling van vijf euro live te volgen op groot scherm in sporthal De Eendracht in Zwartemeer."De uitwedstrijd in Portugal, die ruim 7.300 euro kost, is financieel ook gedekt. Ook daarvoor was een speciale actie op touw gezet.