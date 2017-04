Wat vinden Emmenaren van cultuur in de gemeente?

EMMEN - Wat vinden de inwoners van de gemeente Emmen van de kunst en cultuur in de gemeente? Dat gaat de gemeente vanaf deze week onderzoeken.

De afgelopen twee jaar zijn er extra culturele activiteiten georganiseerd, omdat Emmen culturele gemeente van Drenthe was. De komende twee jaar krijgt Emmen drie nieuwe culturele projecten voor ouderen in de gemeente. Dit omdat er in Emmen veel ouderen zijn die weinig met cultuur in aanraking komen.17.000 inwoners van 18 jaar en ouder krijgen een brief in de bus met de vraag om de vragenlijst in te vullen.