Onderzoek naar Derde Gesticht in Veenhuizen gestart

VEENHUIZEN - Archeoloog Joris Coolen is vandaag gestart met het onderzoek naar het Derde Gesticht van Veenhuizen. Hij gaat op zoek naar resten van het grote gebouw.

Hiervoor gebruikt hij verschillende meetmethoden, er gaat geen schop de grond in. Via speciale methoden, zoals het gebruik van een grondradar, wordt er onderzoek gedaan. Coolen hoopt in ieder geval de kelder te vinden.Het Derde Gesticht werd in 1823 gebouwd als onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid van generaal Johannes van den Bosch. In dit gebouw, aangelegd rond een grote binnenplaats en omringd door een bevaarbare gracht, hebben een eeuw lang duizenden bedelaars en wezen gewoond. Na de sloop in 1924 kreeg de grond een agrarische bestemming.