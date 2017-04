Halve finale beker Hurry-Up live op rtvdrenthe.nl

Hurry-Up - Aalsmeer is morgenavond live te zien op de website van RTV Drenthe

HANDBAL - De halve finalewedstrijd om de landelijke beker, tussen Hurry-Up en Aalsmeer, is morgenavond live te volgen. Via een stream is het duel in Zwartemeer te volgen op www.rtvdrenthe.nl.

Verslaggevers zijn René Posthuma en Niels Dijkhuizen. Het duel begint om 20.00 uur.



1e halve finale

Voor Hurry-Up, dat bezig is aan een geweldig seizoen, is het de eerste halve finale van de drie die de club moet spelen. Naast de beker is de formatie van trainer/coach Martin Vlijm ook halve finalist in de strijd om het landskampioenschap en de Europacup. De Zwartemeerders kunnen zich voor de tweede keer in de clubhistorie plaatsen voor de finale. De eerste keer, in 2011, wonnen de oranjehemden de finale ook. E&O werd in Almere verslagen.



Aalsmeer

Tegenstander Aalsmeer kent een roemrucht verleden. In 1953/1954 werd Aalsmeer als eerste club landskampioen. In totaal werd de club acht keer landskampioen, waarvan de laatste keer in 2008/2009 was en werd zes keer de nationale beker veroverd. Dat gebeurde voor het laatst in 2008. Dit seizoen werd Aalsmeer 9e in de BENE-League (Hurry-Up werd 7e). In de strijd om de landstitel eindigde Aalsmeer, net als Hurry Up, tweede in de kampioenspoule. In de halve finale moet Aalsmeer het opnemen tegen Volendam. Hurry-Up treft in de kruisfinales LIONS.



LIONS - Houten

De andere halve finale gaat tussen LIONS en Houten. Dat duel wordt donderdag gespeeld.



De finale staat gepland op Hemelvaartsdag.

Door: Niels Dijkhuizen