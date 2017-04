Militairen uit Havelte krijgen bezoek van minister Hennis-Plasschaert in Litouwen

HAVELTE/RUKLA - 270 militairen uit Havelte kregen vandaag in Litouwen bezoek van demissionair minister Jeanine Hennis-Plasschaert en Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp.

De militairen zitten sinds eind maart in het Litouwse Rukla als onderdeel van een NAVO-missie in de Baltische staten. De aanleiding voor die inzet is de Russische annexatie van de de Krim en de inmenging in Oost-Oekraïne.Minister Hennis-Plasschaert en generaal Middendorp spraken vandaag met de militairen. "De aan Rusland grenzende landen voelen de dreiging iedere dag", zegt Hennis-Plasschaert. Ook zagen ze, samen met de Litouwse minister van Defensie, een demonstratie op een oefenterrein.De militairen uit Havelte werken in de zogeheten battlegroup met Duitsland, België, Luxemburg en Noorwegen.