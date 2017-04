Borchsingel op de schop als supermarktplan doorgaat

EELDERWOLDE - Als in de wijk Ter Borch bij Eelderwolde een grote supermarkt komt, wordt de Borchsingel verkeersveiliger gemaakt. Die toezegging deed wethouder Nina Hofstra (VVD) vanavond in Eelde op een informatiebijeenkomst over de nieuwe supermarkt.

De wethouder denkt daarmee een van de belangrijkste bezwaren weg te nemen tegen de komst van de supermarkt met een winkeloppervlak van zo'n 2000 vierkante meter. "Ik denk dat we hiermee zeker een stap in de juiste richting hebben gemaakt", aldus Hofstra. Buurtbewoners vrezen voor een flinke toename van het verkeer als de plannen doorgaan. Het terrein van de winkel grenst pal aan een school, waar het 's ochtends en 's middags een komen en gaan is van kinderen. Het aanpassen van de Borchsingel kost de gemeente zo'n 500.000 euro.Initiatiefnemer VOF Ter Borch presenteerde ook de tekeningen van de nieuwe supermarkt. Op de afbeeldingen zijn veel bomen en ander groen te zien. In de plannen is rekening gehouden met de opmerking van bewoners op eerdere bijeenkomsten. Volgens het plan wordt de supermarkt op het achterste gedeelte van het perceel gebouwd, op het voorste deel is ruimte voor parkeerplaatsen. "Door de dichte kant tegen de wijk aan te zetten is de geluidsoverlast minimaal", zegt Bernard Sinnema van VOF Ter Borch. "Verder zal het terrein vlak zijn, zodat winkelkarretjes niet ratelen. De bevoorrading wordt gedaan door zogeheten fluisterstille vrachtwagens."Het plan voor een supermarkt in Ter Borch verdeelt de wijk in twee kampen: voorstanders en tegenstanders. Al jaren wordt over de komst van een super gepraat. "Ik zal heel blij zijn als die er snel komt", zegt een van de bezoekers van de informatieavond. Een ander maakt zich ondanks de toezeggingen van de wethouder over de aanpassing van de Borchsingel toch nog druk over de verkeersveiligheid, want kinderen die van de zuidkant van de Borchsingel komen moeten nog steeds de weg oversteken.De actiegroep Stop Tynaarlo die tegen de komst van de supermarkt is, vindt het gepresenteerde plan een mooi ontwerp op de verkeerde plek. "Het is een enorm gebouw op een veel te klein stukje grond", reageert Rolf Akker van de actiegroep. De groep blijft zich inzetten tegen de komst van de super en zal bezwaar maken tegen het plan.- ' Megasupermarkt Ter Borch slecht voor winkeliers Tynaarlo'