Oude tbs-kliniek Balkbrug nu psychiatrisch behandelcentrum voor asielzoekers

BALKBRUG - In de voormalige tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug is vanmiddag een nieuw psychiatrisch behandelcentrum voor asielzoekers geopend.

De oude tbs-kliniek, net over de grens in Overijssel, heeft de laatste twee jaar een transformatie ondergaan, schrijft RTV Oost "Het vernieuwde Veldzicht is gespecialiseerd in de behandeling van vreemdelingen", zegt algemeen directeur Rob van der Plank. "Ze zijn afkomstig uit meer dan vijftig verschillende landen en hebben behoefte aan psychiatrische zorg. Ons behandelcentrum kent twee beveiligingsniveaus omdat we ook criminele vreemdelingen met psychische problemen in behandeling hebben."Volgens Van der Plank is Veldzicht uniek in Nederland. De directeur zegt dat alle behandelplaatsen bezet zijn en verwacht dat dat de komende vijf jaar ook zo is.Qua organisatie is Veldzicht sinds 2013, toen het nog een tbs-kliniek was, kleiner geworden. Volgens RTV Oost is het budget teruggebracht van 40 naar 25 miljoen euro, zijn er 134 bedden in plaats van 207 en werken er nu driehonderd mensen, terwijl dat er ooit vijfhonderd waren.