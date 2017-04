Kinderen krijgen les op het schoolplein

Kinderen in heel Nederland krijgen vandaag buiten les (foto: Dylan de Lange)

ASSEN - Kinderen van 1700 scholen door het hele land zitten vandaag niet in het klaslokaal, maar krijgen buiten les.

Jantje Beton organiseert samen met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid voor de tweede keer de Nationale Buitenlesdag. Zij vinden dat kinderen meer naar buiten moeten.



Kinderen brengen veertig procent van de tijd dat ze wakker zijn door op school. Ze zitten dan vooral binnen. De organisatoren zeggen dat door kinderen buiten les te geven, ze minder vermoeid raken en het leren kan stimuleren.



Ook scholen in Drenthe doen mee aan de actie. Zo geven onder andere leraren op basisschool Het Palet in Emmen buiten les. De kinderen kunnen het beste een paraplu meenemen, want er wordt regen verwacht.