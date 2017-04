Voorkeur voor kunstgrasveld in Elim, Hollandscheveld en Pesse

HOOGEVEEN - De trainingsvelden in Elim, Hollandscheveld en Pesse zijn aan vervanging toe. Inmiddels liggen er drie alternatieven op tafel. De voorkeur gaat uit naar een kunstgrasveld.

De andere twee opties zijn een half kunstgrasveld of renovatie van de bestaande trainingsvelden. PvdA, Gemeentebelangen en ook de besturen van de voetbalverenigingen willen het liefst een kunstgrasveld. Dit, omdat deze optie trainen onder slechte weersomstandigheden mogelijk maakt.De mogelijkheden voor de vervanging van de trainingsvelden werd onderzocht door ingenieurs- en adviesbureau Sweco. Aanleiding was een motie dievorig jaar juni werd ingediend. Daar stond in dat er onderzoek gedaan moest worden naar alternatieve manieren om tot bespeelbare velden te komen.VVD kwam vorig jaar met het plan om een miljoen vrij te maken voor de aanleg van drie kunstgrasvelden in Pesse, Elim en Hollandscheveld. Dit ging de andere partijen toen te snel.De voetbalclubs in Pesse, Elim en Hollandscheveld klaagden al langer over slecht bespeelbare velden. Vooral bij veel regenval.