Auto- en woning in brand in Assen

De brand begon in de auto en slaat over naar de naastgelegen woning (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Aan de Dobbenwal in Assen staan een auto en een woning in brand.

De brand begon rond 12 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De brandweer kreeg eerst de melding van een auto die in brand stond. Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen pand.