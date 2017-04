Woning en auto in brand in Assen

De brand begon in de auto en slaat over naar de naastgelegen woning (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Aan de Dobbenwal in Assen stonden vannacht een auto en woning in brand.

De brand begon rond 12 uur en was na ongeveer een uur onder controle. Het vuur begon in de auto en sloeg over naar de naastgelegen woning en schuur. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.