Jumbo-acties verharden: eerste landelijke stakingsdag

BEILEN - Medewerkers van het Jumbo-distributiecentrum in Beilen voeren vandaag actie in Veghel.

Ze gaan naar het hoofdkantoor van de supermarktketen om de directie te vertellen welke afspraken ze in hun cao willen hebben. In totaal doen zo'n driehonderd medewerkers van de distributiecentra in Beilen, Breda, Elst, Raalte, Veghel en Woerden mee aan de actie.De Jumbo-medewerkers voeren sinds vorige week actie, nadat onderhandelingen over een nieuwe cao vastliepen. Jumbo bood hen gisteren een loonsverhoging van 1,5 procent, maar de medewerkers willen 2,5 procent.Vandaag is na de stiptheidsacties van vorige week de eerste landelijke stakingsdag. Een bus met zo'n vijftig Jumbo-medewerkers vertrok vanochtend vroeg vanuit Beilen richting Brabant. Ben van Velzen, Jumbo-medewerker en CNV-kaderlid, is tevreden over de actiebereidheid.Niet al het personeel gaat staken. "De loyaliteit naar de werkgever is onder het personeel is groot", verklaart Van Velzen. "Een aantal medewerkers zijn een beetje geschrokken dat de acties al zover zijn dat er gestaakt gaat worden. Ze zien wel in dat het op het ogenblik nodig is, maar de stap om te gaan staken en mee te gaan naar Veghel is voor sommigen nog groot."Bij de directie van Jumbo is teleurgesteld gereageerd op het besluit van het personeel om te gaan staken. "Wij betreuren het dat de vakbonden inzetten op acties. We hebben ze al meerdere malen uitgenodigd om te praten over een nieuwe cao, maar helaas willen zij niet met ons aan tafel", zegt woordvoerder Claire Trügg.Volgens Trügg negeren de vakbonden een afspraak uit 2016, waar zij destijds ook een handtekening onder hebben gezet. Destijds werd afgesproken dat er wordt gestreefd naar een duurzame loonkosten ontwikkeling. "In deze sector zijn de verschillen in loon vrij groot", legt de woordvoerder uit. "Als Jumbo betalen wij al bovengemiddeld. Maar de vakbonden kunnen ons niet uitleggen hoe bij andere supermarktketens de lonen omhoog gaan bij het personeel van distributiecentra.""Gisteren kregen we een brief van vakbond FNV. Daarin staat dat zij alleen aan tafel willen als we alle eisen inwilligen", vervolgt Trügg. "Wij willen zeker onderhandelen, maar de vakbonden kunnen niet de afspraken uit 2016 naast zich neerleggen."De Jumbo heeft het personeel inmiddels een handreiking gedaan. De supermarktketen heeft een loonstijging van 1,5 procent aangeboden, maar daar zijn vakbonden niet op in gegaan.