Geen Nederlandse vrije uitloopeieren bij het paasontbijt, wel Duitse

Geen Nederlandse vrije uitloopeieren in de winkels (foto: archief RTV Drenthe)

STADSKANAAL - Pluimveehouders uit het hele land zijn gisteren naar de rechtbank in Den Haag geweest. Daar diende een kort geding tegen de overheid, aangespannen door 48 pluimveehouders met vrije uitloopkippen.

Initiatiefnemer van de zaak is Anne-Greet Wilting uit Stadskanaal. Zij wil door de rechter laten toetsten of het terecht is dat de ophokplicht nog steeds geldt, gezien de huidige stand van zaken omtrent de vogelgriep. "Er is sinds 25 december geen uitbraak meer geweest", zegt Wilting. "Hier zijn de kippen nog opgehokt, terwijl ze net over de grens met Duitsland bij Nieuweschans buitenlopen. Dat is voor ons heel merkwaardig."



Schade

Boeren met vrije uitloopkippen schieten er door de ophokplicht behoorlijk bij in. Sinds februari mogen Nederlandse vrije uitloopeieren niet meer zo genoemd worden en liggen ze in de schappen als scharreleieren. "Die zijn goedkoper. Heel de sector loopt daardoor behoorlijke schade op, want we hebben hier wel fors voor moeten investeren. En ondertussen kunnen consumenten wel vrije uitloopeieren uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Engeland kopen. Dat is bitter, juist met Pasen voor de deur."



Weidekoeien

Wilting hoopt dat er een langdurige oplossing komt. "Vogelgriep is geen Nederlandse ziekte en zal in de toekomst zeker vaker voorkomen. Eigenlijk moet er een Europese norm komen. Er moet een soort oplossing komen zoals die er ook is voor weidekoeien, die 120 dagen per jaar naar buiten moeten. Maar dat gaat tijd kosten."



De rechter doet over twee weken uitspraak.