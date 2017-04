A28 weer open bij Assen na scharen vrachtwagen

Vrachtwagen geschaard (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Op de A28 tussen de afslagen Assen en Assen-Noord, in de richting van Groningen, is vanochtend een vrachtwagen geschaard. Een rijbaan is weer open voor verkeer.

Het voorste deel van de vrachtwagen kwam in de bermsloot terecht, het achterste deel belandde op de rechterrijstrook. Deze rijstrook is afgesloten. Hierdoor ontstond een file van zo'n vijf kilometer ontstaan. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.



Vanwege de berging van het voertuig was de A28 tussen Assen en Assen-Noord enkele uren afgesloten.