Waar worden de meeste boetes voor fietsen zonder licht uitgeschreven?

MEPPEL - De politie in Drenthe heeft afgelopen jaar ruim zestig procent meer boetes uitgeschreven voor fietsen zonder licht dan een jaar eerder. De gemeente Meppel is koploper.

In 2015 werden gemiddeld 9,5 bekeuringen per 10.000 inwoners uitgedeeld. Vorig jaar waren dat er 15,3.Gemiddeld 53 op de 10.000 inwoners kregen in Meppel een prent van 55 euro. Een jaar eerder was dat de helft minder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau.Ook de politie in Hoogeveen is druk met het bekeuren van fietsers zonder verlichting. Hier werden afgelopen jaar 33,1 boetes per 10.000 inwoners uitgeschreven, tegen 8,9 een jaar eerder. In de gemeente Coevorden worden de minste fietsers bekeurd voor fietsen zonder licht.Landelijk gezien schreef de politie vorig jaar een derde meer boetes uit voor fietsen zonder licht. In Katwijk is het politie het meest actief. Per 10.000 inwoners werden daar 94 boetes uitgedeeld.