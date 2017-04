Meer verkeer in Noord-Drenthe, minder verkeer in rest van provincie

ASSEN - Het is afgelopen jaar drukker geworden op de wegen in Noord-Drenthe. Maar de drukste wegen van Drenthe liggen nog steeds in het zuidwesten.

In 2016 reden per uur gemiddeld 1.146 voertuigen over de Noord-Drentse rijkswegen, een groei van 1,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek.In het zuidoosten nam de verkeersintensiteit met 3,1 procent af tot 910 voertuigen per uur. In het zuidwesten reden afgelopen jaar gemiddeld 1.518 voertuigen per uur, een daling van 3 procent.De Drentse wegen behoren tot de rustigste wegen van Nederland. Gemiddeld rijden er 1.191 voertuigen per uur over de rijkswegen. Landelijk reden er gemiddeld 2.248 voertuigen op alle Nederlandse rijkswegen. De regio Utrecht is met gemiddeld 4.286 personenauto’s, vrachtvoertuigen, bussen of motorfietsen per uur de drukste regio van het land.