Achtergelaten koffer doorzocht, Groningen Airport Eelde weer in gebuik

EELDE - Vanwege een vergeten koffer is vanochtend vliegveld Eelde ongeveer een uur lang ontruimd geweest.

Rond tien uur werd de onbeheerde koffer ontdekt in de terminal. Het vliegveld werd vervolgens op last van de marechaussee ontruimd. Alle aanwezigen moesten naar buiten. Een speciale speurhond werd vanuit Schiphol ingevlogen om de koffer te onderzoeken, maar vond geen explosieven.Directeur Marco van de Kreeke reageert opgelucht. "De marechausse kon niet vaststellen wie de eigenaar van de koffer was. Daarom werden alle protocollen in werking gesteld en moesten we de terminal ontruimen. Dat was een spannend moment. We moesten het zekere voor het onzekere nemen."Terwijl de terminal ontruimd was, meldde de eigenaresse van de rolkoffer zich. Van de Kreeke: "Zij was meegekomen met een vlucht vanuit Kopenhagen en had haast om de bus te halen. Daarbij vergat zij haar koffer."Niek Verweij is een van de reizigers die op Eelde wachtte voor zijn vlucht naar Londen. "We moesten de terminal opeens verlaten. Dat ging allemaal erg rustig", kijkt de Groninger terug. "Ons is niet verteld wat er gaande was, maar na enige tijd mochten we weer inchecken."Jeanet van der Ark uit Groningen stond op het punt om met haar gezin naar Londen te vliegen, toen de terminal werd ontruimd. "We hebben het maar over ons heen laten komen. Op het moment van de ontruiming schrok ik niet, maar na tijd is het denk ik toch een goed besluit was."