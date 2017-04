Vliegveld Eelde ontruimd na vondst onbeheerde koffer

Personeel wacht bij het retaurant buiten (Foto: Van Oost Media) Het vliegveld wordt ontruimd (Foto: De Vries Media) De marechaussee houdt de wacht bij het vliegveld (Foto: Van Oost Media)

EELDE - Groningen Airport Eelde is vanochtend op last van de marechausse ontruimd. In de terminal is een onbeheerde koffer gevonden.









Een vlucht vanuit Londen is op Eelde aangekomen. Passagiers moeten in het vliegtuig blijven wachten. Om hoeveel passagiers het gaat is onbekend. Reizigers die wachten op hun reis naar Londen zijn geëvacueerd. Het vliegtuig blijft voorlopig aan de grond staan. De terminal is door de marechaussee ontruimd. Alle aanwezigen moeten naar buiten. Op dit moment wordt een speurhond en begeleider met een helikopter vanaf Schiphol ingevlogen om de koffer te onderzoeken.