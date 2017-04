Stelling: Er is niets mis met een goede magnetronmaaltijd

ASSEN - Het boek ode aan de E-nummers van Rosanne Hertzberger deed afgelopen weekend veel stof opwaaien.

In het boek viert Hertzberger kant-en-klare maaltijden en conserveermiddelen. Ze bepleit dat producten door die middelen langer houdbaar zijn, waardoor verspilling wordt tegengegaan. Bovendien zijn die E-nummers grondig getest en veilig, zegt Hertzberger.Op haar uitspraken kwam veel kritiek. Hoe zit het met het vet-, suiker- en zoutgehalte in kant-en-klare maaltijden? En de schadelijke stralingen van de magnetron? Mensen vragen het zich af.En u? Verkiest u vers eten boven een magnetronmaaltijd? Of is er niks mis met een goede opwarmhap?