Waar en wanneer branden de paasvuren in uw gemeente?

Op tientallen plekken in Drenthe worden tijdens pasen paasvuren aangestoken (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN - Waar zijn er bij u paasvuren in de gemeente? En op welke dag worden ze in brand gestoken? Wij hebben het voor u in kaart gebracht.

Moet u nog snoeihout kwijt? Door de hele provincie heen wordt hard gebouwd aan tientallen paasvuren. Op onze speciale paasvurenpagina vindt u alle informatie.