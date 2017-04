Talenten Visser en Wielage langer bij mannen E&O

(foto: E&O)

HANDBAL - Sander Visser en Rick Wielage handballen ook volgend seizoen bij E&O.

De 17-jarige Visser kwam vorig seizoen over van de A-jeugd van Houten. Hij groeide in zijn eerste seizoen uit tot vast waarde in het eerste team van E&O. Wielage is 19 jaar en speelt al jaren in het shirt van de Emmenaren. Hij klopt steeds harder op de deur voor een basisplaats.