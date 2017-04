Gedetineerde kan baby de fles geven in Veenhuizen

Ingang familiekamer in gevangenis Esserheem (foto: RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - In Gevangenis Esserheem in Veenhuizen wordt sinds kort geëxperimenteerd met een gezinsgerichte aanpak.

“We willen kinderen zo min mogelijk schade laten ondervinden van het feit dat hun vader in de gevangenis zit. Dat is een belangrijk doel van de gezinsbenadering”, aldus gevangenisdirecteur Marie-Anne de Groot.



Familiekamer

Het project gaat uit van het perspectief van het kind van de gedetineerde. In Veenhuizen is een speciale familiekamer ingericht om het bezoek aan vader zo laagdrempelig mogelijk te maken. “Ze kunnen daar bijvoorbeeld samen een spelletje doen of papa kan even helpen met het huiswerk”, zegt gevangenisdirecteur Marie-Anne de Groot.



Resultaten

In gevangenis Parc Prison in Wales wordt al een aantal jaren met succes gewerkt aan de ‘family approach’ en de resultaten zijn opmerkelijk. Het aantal incidenten in de bezoekersruimte en het aantal drugsvondsten is bijvoorbeeld enorm afgenomen. Verder gaat minder dan een derde van de gedetineerde vaders die meedoen opnieuw in de fout. “En minstens zo belangrijk. De kinderen van gedetineerden presteren beter op school en belanden niet in de criminaliteit”, aldus De Groot.



Toekomst

Gevangenisdirecteur De Groot is trots op het project en heeft al ideeën voor de toekomst. “Het zou mooi zijn als gedetineerde vaders straks via skype hun kind kunnen voorlezen of dat een leerkracht langs kan komen voor een gesprek over de schoolprestaties van het kind. Of een vader kan straks zijn eigen baby verschonen en de fles geven in de familiekamer. Of samen sporten binnen de muren van de inrichting. Er is van alles mogelijk”, aldus De Groot.



Andere organisaties

Bij het project zijn veel andere organisaties betrokken zoals de scholen, gemeenten, centra voor jeugd- en gezinsbescherming, reclassering en zorginstanties. Het project is tegelijkertijd ook gestart in de PI in Leeuwarden.

Door: Jeroen Willems Correctie melden