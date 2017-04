Dalerpeel staat met expositie stil bij eigen geschiedenis

Johan Scholte bij een aantal oude gebruiksvoorwerpen. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

DALERPEEL - Al twee keer werd de expositie uitgesteld, omdat nog niet alle foto’s waren verwerkt. Maar van 22 tot en met 30 april wordt de geschiedenis van Dalerpeel toch tastbaar. In het dorpshuis komt een tentoonstelling van foto’s en gebruiksvoorwerpen.

Een aantal vrijwilligers in het dorp is al maanden bezig met de voorbereidingen. “Het idee ontstond tijdens een begrafenis”, vertelt Bert Kleine, één van de drijvende krachten achter de expositie. “We hadden gelukkig vanuit Elim al wat materiaal gekregen. Als commissie hebben we nog heel veel aanvullende foto’s kunnen krijgen. In totaal zo’n 1500, waarvan er 400 getoond gaan worden.”



De tentoonstelling zal niet alleen uit foto’s bestaan, maar ook uit gebruiksvoorwerpen. Veel daarvan komen van Johan Scholte. Hij is 73 jaar en weet bij elk attribuut wel een mooi verhaal te vertellen. Zoals de klabatse, waarmee je straf kreeg als je niet luisterde. Maar Scholte heeft ook veel werktuigen die in het veen werden gebruikt.



Verveners

Scholte vindt het belangrijk om stil te staan bij de historie van Dalerpeel, een vrij jonge veenkolonie. “Vanuit de omgeving van Hardenberg trokken verveners naar het noorden. Ze waren hier vaak maar kort, een paar jaar. Dat zie je ook bij de huizen. Die wisselden heel snel weer van eigenaar.”



Het leven in de tijd van de vervening was niet makkelijk weet Bert Kleine. “Als je een rode draad moet ontdekken in de vele foto’s, dan is het toch wel armoede. Je ziet het aan de gebouwen en de kleding. Mensen hadden het niet makkelijk.” Inmiddels is Dalerpeel, met zo’n 800 inwoners, een heel ander dorp. Een hechte gemeenschap, met relatief nog veel voorzieningen.



Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden zal de expositie openen. Na de tentoonstelling blijven de spullen en foto’s zeker bewaard, zo laat Kleine weten. “Er komen vast nieuwe gelegenheden om ze aan het publiek te tonen.”

