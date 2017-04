'Kans op staking bij Jumbo is reëel'

BEILEN - De kans is aanwezig dat medewerkers van het Jumbo-distributiecentrum in Beilen morgen het werk neerleggen. Dat zegt medewerker en FNV-kaderlid Geert Jan Middelbos.

Zo'n vijftig Jumbo-medewerkers gingen vanochtend met de bus vanuit Beilen naar Veghel, waar het hoofdkantoor van de supermarktketen staat. Ze voerden daar samen met zo'n 250 Jumbo-medewerkers uit de rest van het land actie, omdat onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Bij het hoofdkantoor brachten ze nogmaals hun punten voor de onderhandelingen over aan de directie van het bedrijf."We hebben aan de directie duidelijk gemaakt dat we het niet met hen eens zijn", zegt Middelbos. "We willen dat Jumbo weer met ons gaat onderhandelen. De acties gaan voorlopig gewoon door. Het zou best kunnen dat we morgen het werk neerleggen. Als de actiebereidheid net zo is als vandaag, dan is die kans reëel."