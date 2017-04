Eis: Vijf jaar cel voor overval Bruntinge en diefstallen

Het OM wil dat de verdachte voor zeven jaar de cel in gaat (Archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN/BRUNTINGE – Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel geëist tegen een 30-jarige man uit Hoogkarspel voor het overvallen van kunstenares Roos Nagtegaal in Bruntinge. Ook stal de man een auto in Enkhuizen en benzine in Den Oever en Hoogeveen.

De diefstallen heeft de man bekend, maar de overval op 27 december 2015 heeft hij altijd ontkend.



Porselein en schilderijen

De destijds 93-jarige kunstenares werd de dag na Kerst overvallen door twee mannen. Eén pakte haar bij de arm toen de oude vrouw de deur had open gedaan, de ander ging het huis in en haalde porselein uit vitrinekasten. De twee gingen er tien minuten later met porseleinen voorwerpen en enkele schilderijen vandoor.



Volgens het OM is de man uit Hoogkarspel de dader die Nagtegaal tijdens de overval vasthield. Dat zegt ook de andere overvaller, een 27-jarige man uit Grootebroek. Die man is in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel.



Buit en vluchtauto

De Hoogkarspeler zegt dat zijn broer, die al eerder bij de kunstenares had ingebroken, met haar adres kwam aanzetten. De Grootebroeker zou er met een andere - onbekende - man naar toe gaan, omdat hij geld nodig had.



Hij verdachte uit Hoogkarspel bekende wel dat hij de buit diezelfde avond had opgehaald en had bewaard in zijn schuur. Ook zei hij de vluchtauto te hebben geleverd: dat was de auto die hij eerder die maand had gestolen in Enkhuizen. De eigenaar daarvan eist ruim 9.000 euro schadevergoeding.



De buit werd door de broer van de Hoogkarspeler, die in kunst handelt, verkocht aan een galerie in de buurt van Breukelen. De eigenaar daarvan tipte de politie toen hij ontdekte dat de voorwerpen waren buitgemaakt bij een overval.



Eerdere straffen

De Hoogkarspeler werd in september vorig jaar aangehouden. Hij is eerder veroordeeld tot bijna twee jaar cel voor plofkraken en vijf jaar cel voor een woningoverval in 2010. Van die vijf jaar heeft hij een deel uitgezeten. De officier van justitie wil nu dat hij ook het laatste deel alsnog gaat uitzitten, omdat hij opnieuw misdrijven heeft gepleegd.



Dat betekent dat hij – naast de nieuwe straf – nog ruim twee jaar langer achter de tralies verdwijnt. De rechtbank beslist op 25 april.