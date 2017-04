Twee weken geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen

ASSEN - Vanwege werkzaamheden aan het spoor bij Assen is er van 16 tot en met 30 april geen treinverkeer tussen Groningen en Hoogeveen.

Het spoor bij Assen wordt aangepast zodat er ruimte komt voor de extra trein die vanaf september in de spits tussen Assen en Groningen gaat rijden. Ook komt er een keermogelijkheid, worden wissels weggehaald en wordt het spoor vernieuwd.Tijdens de werkzaamheden zet de NS bussen in. De extra reistijd is 15 tot 45 minuten.meer informatie over de werkzaamheden bij Assen vindt u hier