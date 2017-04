Zit gemeente Emmen fout bij uit huis zetten in wietkwestie of niet?

De politie trof vijf hennepplanten aan in het huis (foto: Archief RTV Drenthe)

EMMEN - Het is dinsdagochtend 24 januari als er achttien politiemannen inclusief twee honden het huis van een 39-jarige vrouw in Emmen binnen willen vallen. Volgens de vrouw schreeuwden ze om geld, sieraden en haar auto.

Ze vinden uiteindelijk vijf wietplanten, de gemeente Emmen sluit het pand en de vrouw moet, samen met haar autistische zoontje van elf, drie maanden het huis uit. Terecht, vindt de gemeente. Buitenproportioneel zegt de vrouw, die een kort geding aanspande om haar uithuiszetting tegen te gaan.



Huis uit

De gemeente Emmen staat bekend om het harde drugsbeleid, dit komt uit de koker van oud-burgemeester Cees Bijl en die lijn wordt sinds zijn vertrek doorgezet. Bij de vondst van een handelsvoorraad aan drugs sluit de gemeente direct het pand. De verdachte vrouw beweert dat de gevonden voorraad puur voor eigen gebruik was: "Het is medicinale drugs voor mijn posttraumatische stressstoornis."



In totaal vond de politie bij de inval 1675 gram natte hennep, volgens de gemeente blijft daar na droging de helft van over. "Maar mijn cliënt steigerde van verbazing toen ze dit hoorde", aldus advocaat Wouter Bustin. "Volgens haar blijft namelijk maar een vijfde deel over aan gewicht."



Gewichtsdiscussie

Tijdens de rechtszaak vandaag was er discussie over het gewicht van de drugs die gevonden is in de kelder van de vrouw. "Het Emmer beleid is dat ze bij meer dan 50 gram een pand sluiten. Maar het handhavingsbeleid bij het Openbaar Ministerie is dat ze vijf planten gedogen, dan moeten ze dat ook met de opbrengst doen. Het kan niet zo zijn dat het OM gedoogd, maar dat de burgemeester vervolgens keihard optreedt." Bij de vrouw zijn, zoals eerder vermeld, vijf planten aangetroffen.



De gemeente gaat uit van 53 gram per gevonden plant, wat neerkomt op ruim 250 gram in totaal. Maar dat is het volgens de gemeente niet het enige probleem. "We zien ook materiaal voor een kwekerij, en ook hebben we materiaal gevonden dat wijst op een eerdere oogst", aldus Gertjan Wilms, beleidsadviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Emmen. Ook is er volgens hem geen medische verklaring van een arts dat de vrouw de wiet medicinaal nodig heeft.



'Beperkte kwekerij'

De advocaat van de vrouw kan er niet bij waarom de gemeente zo hard heeft opgetreden bij vijf planten. "Jullie spreken over een professionele kwekerij, maar dit was echt beperkt." Volgens Bustin stond er in de kelder een kweektentje van één bij twee meter en een paar potten. "Deze vrouw is een goedwillende thuiskweker."



"Als er sprake was van vijf plantjes die op de vensterbank stonden, dan keken wij er heel anders na", aldus Wilms. Maar volgens hem blijft er nu teveel over dat er sprake kan zijn van een goedwillende thuiskweker. Volgens hem heeft de vrouw met deze oogst drugs voor een heel jaar in huis.



Het Kopland

De rechter buigt zich nu over de kwestie, binnen een week volgt de uitspraak. Tot die tijd kan de vrouw met haar zoontje in hun huis blijven wonen. De gemeente heeft al aangeboden om de vrouw bij sluiting van het pand op te willen vangen bij Stichting Het Kopland, een opvang voor vrouwen met kinderen.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden