Hoogevener de cel in voor misbruiken jongens

Een 32-jarige man uit Hoogeveen is veroordeeld tot twee jaar cel (foto: Pixabay.com)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 32-jarige man uit Hoogeveen is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk voor het seksueel misbruiken van drie jonge jongens. Ook maakte hij kinderpornografische afbeeldingen van ze.

De rechtbank legde hem een proeftijd van tien jaar op. In die tijd moet de verminderd toerekeningsvatbare man zich psychiatrisch laten behandelen en mag hij geen contact opnemen met de slachtoffers. Verder mag hij geen kinderen in zijn woning hebben zijn zonder toezicht.



Aangifte

Het oudste slachtoffer is inmiddels 25 jaar oud. Hij werd tussen 2003 en 2008 misbruikt door de Hoogevener, die hij kende via de turnclub, waar de man begeleider was. Jarenlang stopte het slachtoffer de nare gebeurtenissen weg, tot hij zag dat de 32-jarige Hoogevener kinderdisco’s organiseerde in zijn woonplaats.



Omdat hij bang was dat de man zich ook aan andere kinderen zou vergrijpen, stapte hij naar de politie. Toen die de Hoogevener in oktober vorig jaar had aangehouden, bleek dat hij al andere slachtoffers had gemaakt. Op zijn computer werden kinderpornografische foto’s gevonden van twee andere slachtoffers.



Jonge slachtoffers

Die twee jongens werden tussen 2010 en vorig jaar misbruikt. De jongste was 4 jaar toen het begon. De 32-jarige jarige man was hun oppas. Een van de twee had hij inderdaad leren kennen via de kinderdisco. De man misbruikte de kinderen bij hem thuis en tijdens uitstapjes.



Hij kon de rechtbank niet uitleggen waarom hij het had gedaan. Wel zei hij dat hij graag behandeld wil worden om daarachter te komen.



Schadevergoeding

Het oudste slachtoffer, dat grote psychische problemen kreeg in de jaren na het misbruik, heeft recht op een schadevergoeding, bepaalde de rechtbank. De Hoogevener moet hem 2500 euro betalen.