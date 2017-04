Wat is er te doen in het oude dierenpark Emmen? Bekijk het op de kaart

In de oude dierentuin zijn nu andere initiatieven gevestigd (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Dat er geen dieren meer rondlopen, dat is bekend. Maar wat is er nu te doen op het grote terrein van het oude dierenpark? Dat weet lang niet iedereen.

Op onderstaande interactieve kaart kunt u zien wat er te beleven is in het dierenpark. Klik op een icoontje en bekijk beelden en informatie over wat er op welke locatie zit.