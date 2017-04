Vanaf juli varen boten dwars door Assen

Sluis 2 wordt in juni in gebruik genomen (Tekening: ORKA Landschapsarchitecten)

ASSEN - Vanaf 1 juli kan de recreatievaart een rondje Assen varen. Dan moet de Blauwe As klaar zijn, zo verwacht de gemeente Assen.

Voor die tijd moeten de Groningerbrug en Sluis 2 aan de Havenkade nog worden afgebouwd. De Groningerbrug moet in mei klaar zijn, Sluis 2 in juni.



Uitgelopen werkzaamheden

Vooral de werkzaamheden aan de Havenkade zorgden de laatste tijd voor hoofdbrekens. Daar wordt gewerkt aan een nieuwe riolering, maar deze werkzaamheden lopen uit. Als de riolering er ligt, kan het water aan de Havenkade omhoog en kan de sluis in gebruik worden genomen. Waarschijnlijk is dit pas in juni mogelijk.



In de schijnwerpers

De gemeente Assen gaat in mei extra aandacht besteden aan de Blauwe As. Op 7 mei passeert de wielerklassieker Dorpenomloop Drenthe als eerste Het Kanaal. Op 18 mei wandelen de deelnemers aan de tien kilometer van de Avond4daagse langs de Blauwe As en drie dagen later gaat de Asser Stadsloop langs de nieuwe vaarroute.



Project van 50 miljoen

Het project Blauwe As ging in 2012 van start. Doel is om de recreatievaart dwars door Assen te laten varen. De route gaat via de Vaart en het Kanaal naar het Havenkanaal, wat uitkomt in het Noord-Willemskanaal. Het project De Blauwe As kost 50 miljoen euro en wordt grotendeels gefinancierd met rijksgeld.