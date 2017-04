OM vervolgt echtpaar na fraude met zorggeld

PATERSWOLDE - De 54-jarige Margriet R. en de 61-jarige Arend B. worden volgens het Openbaar Ministerie vervolgd voor vermeende miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb).

Dat bevestigt Valentine Hoen van het Functioneel Parket in Dagblad van het Noorden . Het Functioneel Parket is een onderdeel van het OM dat zich bezighoudt met lastige fraudezaken. "We kunnen inmiddels melden dat er een regiezitting wordt gepland", zegt Hoen tegen de krant. "Het OM heeft besloten om de verdachten ook echt te vervolgen."In februari 2014 deden politie en financiële rechercheurs invallen in de woning van Margriet R. en Arend B. in Paterswolde en in een zorgboerderij in Beerta. De zorgboerderij was van het echtpaar R. en B. Na de invallen bleef het stil, volgens de krant tot grote frustratie van twee klokkenluiders die de fraude aan het licht brachten en enkele gedupeerden.Het vermoeden bestaat dat het echtpaar het pgb van zeker tachtig cliënten uit Drenthe en Groningen voornamelijk in eigen zak stak. Deze budgethouders ontvingen pgb’s, die werden beheerd door Margriet R. en haar man via hun Stichting Buitenbeentje.Dat geld werd niet gebruikt voor zorg. De budgethouders zelf hadden vaak een verstandelijke beperking en begrepen niet goed wat er gebeurde. Drie jaar geleden was het vermoeden dat er jaarlijks zo’n 4 miljoen euro aan zorggeld omging in deze verduisteringszaak.